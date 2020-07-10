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Экономика / Сельское хозяйство

Пыталовский, Великолукский и Псковский районы активнее других заготавливают корма

10 июля 2020 года, 14:22

Пыталовский, Великолукский и Псковский районы активнее других муниципалитетов ведут заготовку кормов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пыталовский, Великолукский и Псковский районы активнее других заготавливают корма

На данный момент аграрии области заготовили по 10,8 центнера кормоединиц на одну условную голову  скота, что составляет 47% к плану. По плану должно быть заготовлено по 22,7 центнера кормоединиц на условную голову скота.

Уже собрали около 14 тыс. тонн сена (33% от плана), порядка 102 тыс. тонн сенажа (73%), более 48 тыс. тонн (20%) - силосной массы

Кроме того, сельхозпредприятия Псковской области собрали уже порядка 2,3 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 58% от плана. Так, огурцов убрали более 2,1 тыс тонн (80% от плана), томатов — около 130 тонн (10% от плана).

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