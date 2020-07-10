Пронин: Псковскому театру хватает денег на полтора спектакля в год

На полтора спектакля в год хватает постановочного бюджета Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина. Об этом заявил арт-директор театра Андрей Пронин в эфире ПАИ-live 10 июля.

По его словам, «средняя» постановка обходится в 3-4 млн рублей, а общий постановочный бюджет составляет 7 млн рублей. В этой связи Андрей Пронин разместил в социальных сетях сообщение о поиске спонсоров для спектаклей.

Арт-директор театра отметил, что не готов работать в таких стеснённых финансовых условиях, не готовы к этому и зрители, и актёры: «Здесь не Мехико и не Москва, и количество зрителей довольно ограниченное, им нужны новые спектакли. То есть в небольших городах нужно больше спектаклей. Можно, конечно, выпускать один дорогой спектакль в сезон, но тогда труппа будет профнепригодной, потому что актер получает тренинг, когда он работает».

Андрей Пронин подчеркнул, что помощь спонсоров для театра всегда актуальна. «Область наша не самая богатая, поэтому финансирование нашего театра, прямо скажем, не самое крупное. Поэтому, конечно, чтобы выпускать больше спектаклей, чтобы активнее задействовать труппу, чтобы удовлетворять разные зрительские потребности, нам денег не хватает. Не будем делать вид, что у нас в этом отношении все хорошо», - сказал арт-директор театра. Он напомнил, что в спектакле «Ревизор» один из отелей города предоставлял еду для артистов, что было отражено в программках.