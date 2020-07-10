В сентябре в Пскове состоится премьера нового спектакля Дмитрия Месхиева

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев готовит новый спектакль. Его премьера намечена на конец сентября, сообщил арт-директор театра Андрей Пронин в эфире ПАИ-live 10 июля.

Спектакль Дмитрий Месхиев ставит по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха». «Это история о цензоре и драматурге. Актуальная история», - отметил Андрей Пронин.

По его словам, возможно, что будет создана телеверсия спектакля.