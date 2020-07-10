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Культура / Театр

В сентябре в Пскове состоится премьера нового спектакля Дмитрия Месхиева

10 июля 2020 года, 12:42

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев готовит новый спектакль. Его премьера намечена на конец сентября, сообщил арт-директор театра Андрей Пронин в эфире ПАИ-live 10 июля.

В сентябре в Пскове состоится премьера нового спектакля Дмитрия Месхиева
Дмитрий Месхиев

Спектакль Дмитрий Месхиев ставит по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха». «Это история о цензоре и драматурге. Актуальная история», - отметил Андрей Пронин. 

По его словам, возможно, что будет создана телеверсия спектакля. 

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