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Политика / Власть

Дновский район может рассчитывать на дополнительное финансирование

10 июля 2020 года, 11:45

Дновский район вошел в число тех муниципалитетов, которым в рамках перераспределения средств или поступлений из федерального бюджета будет оказываться дополнительная поддержка и помощь. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания с главой района Михаилом Шауркиным, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Дновский район может рассчитывать на дополнительное финансирование

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор положительно оценил темпы реализации региональных проектов в муниципалитете, а также грамотной организации работы по противодействию распространению COVID-19.

Михаил Шауркин доложил, что в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Дно строится многоквартирный дом, который готов уже на 75%. Сейчас идёт монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Работы ведёт местный подрядчик, выполняются они в соответствии с графиком. В новый дом переедут порядка 70 человек из аварийного жилья.

«Мы видим, как вы серьезно относитесь к тому, чтобы инфраструктурные объекты возводились качественно и в срок», — подчеркнул губернатор.

Также Михаил Шауркин сообщил, что в этом году в Дновском районе финансируются мероприятия шести направлений: «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Экология», «Здравоохранение». Работы по реализации инфраструктурных проектов ведутся в рамках установленных сроков.

Так, по региональному проекту «Успех каждого ребенка» в двух сельских школах в этом году шёл ремонт спортивных залов: в Выскоцкой школе обновлённый зал уже прошёл приёмку, в Бельской — работы идут к завершению, заканчивается монтаж освещения. В сумме на эти объекты были выделены около 800 тыс. рублей. 

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