Пожилую женщину ищут в Великих Луках, пенсионера — в Опочецком районе

Поиск двух человек идёт в Псковской области. В Великих Луках — пропала 87-летняя Евгения Кондратьева, в Опочецком районе — 64-летний Борис Пожарный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Евгения Кондратьева ушла из дома на улице Матвея Кузьмина 7 июля. Женщина была одета в светлую куртку-ветровку до пояса, светло-голубые брюки с узорами, светлую шляпку и туфли. При себе у пенсионерки был целлофановый пакет с коричневым кошельком и пенсионным удостоверением.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 или 02.

Житель деревни Ульяново Опочецкого района Борис Пожарный пропал 3 июля. Он не находится дома и не выходит на связь с родственниками.