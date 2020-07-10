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Происшествия / ЧП

Пожилую женщину ищут в Великих Луках, пенсионера — в Опочецком районе

10 июля 2020 года, 10:48

Поиск двух человек идёт в Псковской области. В Великих Луках — пропала 87-летняя Евгения Кондратьева, в Опочецком районе — 64-летний Борис Пожарный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Пожилую женщину ищут в Великих Луках, пенсионера — в Опочецком районе
Евгения Кондратьева

Евгения Кондратьева ушла из дома на улице Матвея Кузьмина 7 июля. Женщина была одета в светлую куртку-ветровку до пояса, светло-голубые брюки с узорами, светлую шляпку и туфли. При себе у пенсионерки был целлофановый пакет с коричневым кошельком и пенсионным удостоверением.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 или 02.

Житель деревни Ульяново Опочецкого района Борис Пожарный пропал 3 июля. Он не находится дома и не выходит на связь с родственниками.

Пожилую женщину ищут в Великих Луках, пенсионера — в Опочецком районе

Борис Пожарный

На вид мужчине 60 лет, рост 180 сантиметров, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина. Последний раз его видели в толстовке серого цвета с рукавами оранжевого цвета, черной кепке, чёрных брюках, чёрные ботинки с мехом. При себе у мужчины был рюкзак чёрного цвета. Носит очки.

Тех, кому что-либо известно о месте нахождения мужчины, просят позвонить по телефонам 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02. 

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