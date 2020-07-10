ВАЗ вылетел в кювет на дороге Новоржев - Опочка

Автомобиль ВАЗ-2105 вылетел в кювет на 18-м километре дороги Новоржев — Опочка в Новоржевском районе. Авария произошла 9 июля около 19:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём ВАЗа был 18-летний молодой человек — житель Новоржевского района. Он получил травму головы и перелом грудной клетки. Водителя доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.