Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти

В Псковской области продолжает расти число выздоровевших от коронавируса. 9 июля был выписан 51 человек. Таким образом, с начала пандемии вылечились 1 тыс. 423 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Фото из Instagram губернатора
Новых случаев коронавируса за сутки выявили 26. Общее число заболевших достигло 3 тыс. 200.
Количество летальных исходов не изменилось — 33.
В регионе провели 51 тыс. 876 исследований на коронавирус.
Губернатор сообщил, что Псковская область может перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер и подписал указ о новых послаблениях для жителей региона.