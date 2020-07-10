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Общество / Здоровье

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти

10 июля 2020 года, 09:18

В Псковской области продолжает расти число выздоровевших от коронавируса. 9 июля был выписан 51 человек. Таким образом, с начала пандемии вылечились 1 тыс. 423 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти

Фото из Instagram губернатора

Новых случаев коронавируса за сутки выявили 26. Общее число заболевших достигло 3 тыс. 200.

Количество летальных исходов не изменилось — 33.

В регионе провели 51 тыс. 876 исследований на коронавирус.

Губернатор сообщил, что Псковская область может перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер и подписал указ о новых послаблениях для жителей региона

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