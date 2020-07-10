Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти

В Псковской области продолжает расти число выздоровевших от коронавируса. 9 июля был выписан 51 человек. Таким образом, с начала пандемии вылечились 1 тыс. 423 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.