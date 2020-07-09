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Общество

Возможность работы псковского общепита в помещениях будет рассмотрена на следующей неделе

9 июля 2020 года, 23:13

«Рестораны пока работают в том же режиме. На следующей неделе будем рассматривать возможность работы в помещениях», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что подписал целый ряд принципиально важных изменений в «противовирусный указ». В частности, снят запрет на массовые мероприятия, проводимые органами власти и органами местного самоуправления по согласованию с Роспотребнадзором. Детские сады с понедельника переходят в штатный летний режим работы. Снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок. Также снят ряд других ограничений.

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается. И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью. Будет ещё быстрее, если каждый будет вносить свой вклад в общую работу – использовать средства индивидуальной защиты, по максимуму соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за своим здоровьем и своих близких», - отметил губернатор.

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