Елена Бибикова: Индексация пенсии будет проходить не менее одного раза в год

Закрепление в Конституции России положения об обязательной ежегодной индексации пенсии говорит о том, что эта норма будет соблюдаться независимо от экономической ситуации в стране. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова заявила в эфире ПАИ-live 9 июля.

По словам Елены Бибиковой, эта норма была и раньше закреплена в федеральном законодательстве, однако при планировании бюджета парламентарии назначали процент индексации, «исходя из особенностей экономической ситуации». «Бывали периоды, когда в законе индексация предписывалась, но ее либо снижали, либо вообще не проводили из-за тяжелого экономического положения. Сейчас же, когда в Конституцию внесена поправка об индексации пенсии, мы понимаем, что она будет проходить не менее одного раза в год. Теперь она будет неукоснительно соблюдаться», - объяснила Елена Бибикова.