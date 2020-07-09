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Общество / Экология

Два вездехода и пять автоцистерн поступили для борьбы с пожарами в псковских лесах

9 июля 2020 года, 18:00

 Два колесно-гусеничный вездехода и пять пожарных автоцистерн поступили в Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Два вездехода и пять автоцистерн поступили для борьбы с пожарами в псковских лесах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Руководитель регионального Противопожарного лесного центра Олег Черней отметил, что машины изготовлены в Великих Луках, они оснащены наиболее востребованным оборудованием для тушения лесных пожаров. Автоцистерны поступят в каждое из подразделений центра.

Олег Черней подчеркнул, что ранее в центре не было колесно-гусеничных, плавающих вездеходов. «Уже первые дни работы показали, что эта техника не только легкая, но и обладает повышенной проходимостью и маневренностью. Учитывая, что топей и болот в Псковской области очень много, она наверняка будет востребована», — рассказал он.

В прошлом году в рамках нацпроекта в Противопожарный лесной центр поступили 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц специализированного оборудования и инвентаря, в этом году - четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов.  

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