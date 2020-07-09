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Экономика / Инвестиции

Пять псковских школ станут участниками программы по внедрению цифровой платформы персонализированного образования

9 июля 2020 года, 17:32

Пять школ Псковской области станут участниками программы по внедрению цифровой платформы персонализированного образования. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк Анны Тарасенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. «Проект рассчитан не только на получение новых знаний, но и на закрепление навыков, повышение интереса детей к самому процессу обучения», — отметила Анна Тарасенко. По её словам, онлайн-обучение педагогов уже началось.

Пять псковских школ станут участниками программы по внедрению цифровой платформы персонализированного образования

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также стороны обсудили участие региона в благотворительной акции ПАО Сбербанка по передаче устройств Smart Box, которые обеспечат доступ к платформе детей, не имеющих дома собственных девайсов. В Псковской области до начала нового учебного года раздадут около 50 таких комплектов.

Анна Тарасенко также рассказала об организации образовательных интенсивов «Сберкампус» на период летних каникул с возможностью оказания грантовой поддержки.

Михаил Ведерников и Анна Тарасенко обсудили проект по детекции патологий легких по изображениям компьютерной томографии, который позволяет сегментировать участки пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе и при коронавирусе. Точность исследований программного комплекса составляет 94%. Установить комплекс планируется установить в детской областной клинической больнице, его возможности будут апробированы и на базе Великолукской межрайонной больницы.

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