Пять псковских школ станут участниками программы по внедрению цифровой платформы персонализированного образования

Пять школ Псковской области станут участниками программы по внедрению цифровой платформы персонализированного образования. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк Анны Тарасенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. «Проект рассчитан не только на получение новых знаний, но и на закрепление навыков, повышение интереса детей к самому процессу обучения», — отметила Анна Тарасенко. По её словам, онлайн-обучение педагогов уже началось.

Также стороны обсудили участие региона в благотворительной акции ПАО Сбербанка по передаче устройств Smart Box, которые обеспечат доступ к платформе детей, не имеющих дома собственных девайсов. В Псковской области до начала нового учебного года раздадут около 50 таких комплектов.

Анна Тарасенко также рассказала об организации образовательных интенсивов «Сберкампус» на период летних каникул с возможностью оказания грантовой поддержки.

Михаил Ведерников и Анна Тарасенко обсудили проект по детекции патологий легких по изображениям компьютерной томографии, который позволяет сегментировать участки пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе и при коронавирусе. Точность исследований программного комплекса составляет 94%. Установить комплекс планируется установить в детской областной клинической больнице, его возможности будут апробированы и на базе Великолукской межрайонной больницы.