Третье место занял Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов СЗФО

Третье место занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга. По сравнению с предыдущим месяцем глава региона поднялся на одну позицию в рейтинге.