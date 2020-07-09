Третье место занял Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов СЗФО

Третье место занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга. По сравнению с предыдущим месяцем глава региона поднялся на одну позицию в рейтинге.
В общероссийском рейтинге у псковского губернатора 16 место.
На первом месте рейтинга среди глав регионов СЗФО находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В тройку лидеров общероссийского рейтинга входят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.