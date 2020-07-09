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Политика / Власть

Третье место занял Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов СЗФО

9 июля 2020 года, 17:01

Третье место занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга. По сравнению с предыдущим месяцем глава региона поднялся на одну позицию в рейтинге.

Третье место занял Михаил Ведерников в июньском медиарейтинге глав регионов СЗФО

В общероссийском рейтинге у псковского губернатора 16 место.

На первом месте рейтинга среди глав регионов СЗФО находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В тройку лидеров общероссийского рейтинга входят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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