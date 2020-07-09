О реаниматологе-боксёре псковского COVID-центра рассказал губернатор

О реаниматологе псковского COVID-центра Самире Аль-Араби рассказал на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Это ещё один врач, который откликнулся на просьбу о помощи и в сложных условиях коронавирусной пандемии и приехал из Порховского района работать в псковский COVID-центр», - отметил глава региона.

Самир Аль-Араби окончил педиатрический университет, в 2002 году прошёл интернатуру. Анестезиологом-реаниматологом в Порховской больнице он работает с 2003 года, а с 22 апреля - в COVIDцентре в отделении реанимации, где ведёт тяжёлых пациентов.

По словам губернатора, врач в свободное время проводит для детей бесплатные занятия по боксу, и его воспитанники участвуют в областных соревнованиях. «Замечательный и смелый человек, блестящий специалист, который своим примером показывает, что такое врачебная честь и гражданская», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сам врач отметил, что раньше все были более легкомысленны, а сейчас, когда идёт рост числа пациентов, люди видят, что болеют их родственники и знакомые, настороженность населения растет. «Люди понимают, что это не просто ОРВИ, и пациенты попадают в больницу надолго, - сказал Самир Аль-Араби. - Медперсонал, конечно, устал. Ведь в основном это женщины, у всех свои дети и мужья, свои проблемы и даже болезни. И они вынуждены оставить всё и спасать жизни людей в ущерб своим семьям. Им не помешает поддержка и понимание».