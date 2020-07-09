В Псковском районе завершён ремонт двух участков дороги Псков — Большая Дуга — Стороп общей протяженностью около 4 километров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета пр транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Ремонт проводило ГБУ «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках ремонта было полностью заменено дорожное покрытие, восстановлено покрытие на укрепительных обочинах, отремонтирована водопропускная труба, устроены прикромочные лотки, обновлены 10 автобусных остановок. Разметку на дорогу нанесли термопластиком, полностью заменили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ремонт шёл два с половиной месяца, на него из бюджета области были выделены около 37 млн рублей.