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Общество / Образование

Глава Пскова потратит свои командировочные на новую площадку у лицея №4

9 июля 2020 года, 15:15

 Глава Пскова Елена Полонская отказалась от командировок и иных представительских расходов, в результате чего были сэкономлены 1,5 млн рублей. Об этом она рассказала в эфире проекта ПАИ-live 9 июля.

Средства будут направлены на благоустройство территории у лицея №4. «В прошлом году с сэкономленных средств там сделали крыльцо с пандусом. Сейчас хотим воссоздать хорошую площадку для проведения линеек», - пояснила Елена Полонская.

Также она поделилась планами по возведению пристройки к школе №24 и благоустройству территории.

«Последние три года муниципалитет прилагает большие усилия по приведению в надлежащее состояние дошкольных и школьных учреждений», - подчеркнула Елена Полонская. Она напомнила, что в прошлом году благодаря депутатскому фонду на 37 млн рублей было больше направлено на работы, связанные с ремонтом и благоустройством образовательных учреждений.

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