Полонская: Зарплата главы Пскова ниже, чем у руководителя коммерческого предприятия

Елена Полонская рассказала, что заплата главы Пскова ниже, чем у руководителя любого коммерческого предприятия. Как она заявила на эфире ПАИ-live 9 июля, глава города зарабатывает примерно как директор муниципального или госпредприятия в Пскове.

Глава Пскова также опровергла информацию о повышении её зарплаты и заметила, что даже полномочий не имеет для такого шага.

Также гостья эфира пояснила ситуацию с расходами на аппарат главы Пскова, которые составляют 2,4 млн рублей. По словам Елены Полонской, 43% из этой суммы — это обязательные отчисления в различные фонды.