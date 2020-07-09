Глава Пскова объяснила, как рассчитывается её зарплата

Глава Пскова Елена Полонская опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о повышении её заработной платы и объяснила, как она вообще формируется. «Ни глава Пскова, ни депутаты не могут повысить зарплату главе Пскова, муниципальным служащим, замам главы города. Наш базовый оклад привязан к базовому денежному вознаграждению губернатора Псковской области», - заявила Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 9 июля.

Она заверила, что зарплата не выросла, а средства, которые поступили в фонд оплаты труда, это деньги из компенсационного фонда.

Елена Полонская пояснила, что предыдущий глава Пскова получал компенсации из компенсационного фонда раз в квартал к зарплате, которая шла из фонда зарплаты. Губернатор Михаил Ведерников инициировал пересмотр положения о зарплатах муниципальных служащих. В результате заработная плата рядовых муниципальных служащих выросла, например, отметила гостья эфира, юрист в гордуме получал от 19 до 21 тыс рублей, теперь зарабатывает от 25 тыс. до 30 тыс. рублей.

В связи с тем, что изменилась система оплаты труда, компенсационный фонд стал невостребованным и денежные средства оттуда перевели в фонд оплаты труда, добавила глава города.