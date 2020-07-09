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Общество

Поисковики установили личность красноармейца, останки которого были найдены в Моглино

9 июля 2020 года, 13:30

Идентифицировано тело одного из найденных в Моглино красноармейцев, сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это Виктор Храмов, 1912 года рождения из Ульяновской области. Его смогли опознать с помощью именного медальона, на котором были указаны ФИО и место рождения владельца.

Поисковики установили личность красноармейца, останки которого были найдены в Моглино

Фото Псковского агентства информации
По словам губернатора, Ульяновское региональное отделение поискового движения России помогло оперативно найти родных погибшего. Они планируют похоронить его в Ульяновске, на семейном кладбище. Боец будет покоиться «рядом с женой Зинаидой, которая ждала его всю свою жизнь», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, раскопки на месте немецкого концлагеря в Моглино проводились в июне 2020 года в рамках проекта «Без срока давности», к которому Псковская область присоединилась в июле 2019 года.

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