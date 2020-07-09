Поисковики установили личность красноармейца, останки которого были найдены в Моглино

Идентифицировано тело одного из найденных в Моглино красноармейцев, сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это Виктор Храмов, 1912 года рождения из Ульяновской области. Его смогли опознать с помощью именного медальона, на котором были указаны ФИО и место рождения владельца.