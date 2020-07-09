Псковские журналисты побывали на экскурсии в отреставрированных крепостных башнях Кремля

Журналисты псковских СМИ сегодня, 9 июля, побывали на экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях Псковского кремля, сообщает Псковское агентство информации. Напомним, они открыты для посетителей с 4 июля.
Журналисты псковских СМИ сегодня, 9 июля, побывали на экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях Псковского кремля, сообщает Псковское агентство информации. Напомним, они открыты для посетителей с 4 июля.
Реставрация Высокой и Варлаамовской башен завершилась в 2019 году в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития.