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Культура

Псковские журналисты побывали на экскурсии в отреставрированных крепостных башнях Кремля

9 июля 2020 года, 13:16

Журналисты псковских СМИ сегодня, 9 июля, побывали на экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях Псковского кремля, сообщает Псковское агентство информации. Напомним, они открыты для посетителей с 4 июля.

Псковские журналисты побывали на экскурсии в отреставрированных крепостных башнях Кремля

Фото Псковского агентства информации
Из-за связанных с коронавирусом ограничений экскурсии проходят по предварительной записи. Размер групп не должен превышать 10 человек, обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Реставрация Высокой и Варлаамовской башен завершилась в 2019 году в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития. 

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