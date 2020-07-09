Михаил Ведерников предлагает продлить утренние часы тишины для жителей многоквартирных домов

Законопроект о продлении временного интервала, в течение которого предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины, губернатор Михаил Ведерников внес на рассмотрение депутатом Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, дополнительные часы тишины могут быть установлены непосредственно внутри жилых многоквартирных домов и только в отношении ремонтных и строительных работ. Сейчас ограничения распространяются на интервалы с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Ограничительные рамки для проведения таких шумных ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах предложено установить с 21:00 до 10:00 в рабочие дни и с 21:00 до 11:00 в выходные и праздники с одинаковым дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в любой день недели.

Размер штрафа за нарушение закона не меняется: на физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 7 тысяч рублей.