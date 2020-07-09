Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников предлагает продлить утренние часы тишины для жителей многоквартирных домов

9 июля 2020 года, 12:54

Законопроект о продлении временного интервала, в течение которого предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины, губернатор Михаил Ведерников внес на рассмотрение депутатом Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, дополнительные часы тишины могут быть установлены непосредственно внутри жилых многоквартирных домов и только в отношении ремонтных и строительных работ. Сейчас ограничения распространяются на интервалы с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Ограничительные рамки для проведения таких шумных ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах предложено установить с 21:00 до 10:00 в рабочие дни и с 21:00 до 11:00 в выходные и праздники с одинаковым дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в любой день недели.

Размер штрафа за нарушение закона не меняется: на физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 7 тысяч рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские журналисты побывали на экскурсии в отреставрированных крепостных башнях Кремля
Депутат Госдумы: Чтобы поправки в Конституцию заработали, готовится более ста законопроектов
Региональные «социальные карты» внедрят в Псковской области
Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области
Михаил Ведерников объяснил причины задержки выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет
Великолукским соцработникам подарили велосипеды
Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 10%, в Великих Луках — на 6%
Некапитальные строения собираются производить в «Моглино»
Псковских волонтеров-поисковиков будут обучать специалисты национального центра

Комментарии

Авторизация
No comments
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ