Депутат Госдумы: Чтобы поправки в Конституцию заработали, готовится более ста законопроектов

В настоящее время готовится более 100 законопроектов, необходимых для того, чтобы поправки в Конституцию РФ заработали. Об этом в эфире проекта Псковского агентства информации ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Комментируя конкретные поправки, парламентарий отметил, что уголовная ответственность за призывы к отчуждению территорий нужна для того, чтобы «остудить горячие головы». «Это прерогатива всенародного голосования, всё это есть теперь в Конституции. И сейчас вносятся изменения в федеральное законодательство. В том числе будет уголовная ответственность за призывы к отчуждению территорий», - пояснил он. Депутат добавил, что «Псковской области это непосредственно касается».

Александр Козловский также отметил, что с принятием поправок в Конституцию РФ Совет Федерации и Государственная Дума наделяются не только дополнительными полномочиями, но и повышенной ответственностью за свои решения.

Он напомнил, что теперь Госдума будет назначать главу правительства и министров. «Я это рассматриваю, в первую очередь, как ответственность, но я и мои коллеги ответственности не боимся, всё в наших руках», - сказал депутат.