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Общество

Региональные «социальные карты» внедрят в Псковской области

9 июля 2020 года, 11:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил возможность создания в регионе многофункциональной карты и поручил профильным коитетам администрации области проработать вопросы, связанные с ее внедрением. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на рабочем совещании, в котором приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, представители профильных региональных комитетов и управлений, а также управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

«Социальная карта» жителя Псковской области может быть привязана к специальному социальному счету, что позволит населению разграничивать покупки социальной направленности и текущие. При такой организации работы средства льготников будут направлены, действительно, исключительно на необходимые им товары. Функционал «социальной карты» также может быть расширен за счет возможности безналичной оплаты транспортных расходов.

Кроме того, «социальная карта» может активно применяться и в системе образования: с помощью карты учащийся может заходить в школу через турникет, а также оплачивать питание в столовой. 

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