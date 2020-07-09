Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области

Число скончавшихся пациентов с диагнозом «коронавирус» в Псковской области за последние сутки достигло 33, увеличившись на 2. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в в регионе зафиксировано 3174 подтвержденных случаев заражения коронавирусом: их число за сутки выросло на 35. Выздоровели 1372 человека (+66). На данный момент в области проведено 50651 исследование на коронавирус (+701).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Пскове (949), Великих Луках (636) и Псковском районе (263).