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Общество / Здоровье

Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области

9 июля 2020 года, 11:08

Число скончавшихся пациентов с диагнозом «коронавирус» в Псковской области за последние сутки достигло 33, увеличившись на 2. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в в регионе зафиксировано 3174 подтвержденных случаев заражения коронавирусом: их число за сутки выросло на 35. Выздоровели 1372 человека (+66). На данный момент в области проведено 50651 исследование на коронавирус (+701).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Пскове (949), Великих Луках (636) и Псковском районе (263).

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