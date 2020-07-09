Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 10%, в Великих Луках — на 6%

Готовность корпуса областной инфекционной больницы в Пскове превышает 10%, в Великих Лук — 6%. Такие данные были озвучены на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Пскове заканчивается устройство фундамента, ведется установка металлоконструкций, кладка кирпичных стен и перегородок, кладка профилированного листа под кровлю, устройство полов, монтаж систем канализации и наружного водоотвода. В Великих Луках рабочие готовят песчаное основание под фундаментную плиту, на некоторых участках идет бетонирование фундамента, начался монтаж металлоконструкций.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что на втором этапе работ будет построена новая водонасосная станция, которая позволит обеспечить стабильное водоснабжение города. Также проект предусматривает создание подъездных дорог корпусам больницы.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Отставаний нет. Проблемных вопросов тоже нет», — заявил ведущий инженер-инспектор ТУ ФКП «УЗКС МО РФ» Александр Веселов.

Михаил Ведерников в очередной раз обратил внимание на готовность в случае необходимости в ручном режиме подключиться к реализации проекта.

Псковская областная инфекционная больница будет рассчитана на 300 мест. Корпус в Пскове строится на улице Доставалова, в Великих Луках - на Октябрьском проспекте.