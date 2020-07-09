Некапитальные строения собираются производить в «Моглино»

Предприятие по производству некапитальных сборно-разборных строений планируется построить в ОЭЗ «Моглино». Инвестиционный проект ООО «Кон-Тики» по строительству завода ITERIUM.TECH одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральный директор компании Максим Майоров рассказал, что организация занимается разработкой, изготовлением и установкой современных мобильных ресторанов, отелей и бунгало, имеет опыт по созданию некапитальных торговых павильонов, выставочных залов, спортивных комплексов, ветеринарных клиник. Как отметил Максим Майоров, конструкции можно устанавливать на любом основании: на земле, бетонном фундаменте, лесном грунте и даже воде. Компания продаёт свою продукцию не только российским заказчикам.

«Развитие производства на территории ОЭЗ «Моглино» позволит компании построить завод полного цикла, в котором кроме цехов металло- и деревообработки будут и другие площадки. Планируется, что на территории ITERIUM.TECH появятся цех по изготовлению железобетонных конструкций, выпуску изделий из стеклопластика, складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, а также другие рабочие помещения. С открытием завода объем выпускаемой продукции будет увеличен до 20 тысяч квадратных метров в год», - сообщил Максим Майоров.

Сейчас у компании есть цех металлообработки в Пскове и конструкторское бюро, цех деревообработки в городе Ломоносове. Планируется, что предприятие в «Моглино» будет оснащено современным автоматизированным оборудованием и роботизированной техникой общей стоимостью порядка 250 млн рублей. Всего в проект собираются инвестировать более 300 млн рублей.

На предприятии будут созданы 60 рабочих мест, а студентам технических учебных заведений будет предоставляться возможность прохождения на заводе стажировки и обучения.

Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Кон-Тики» подписали соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности.