Псковских волонтеров-поисковиков будут обучать специалисты национального центра

Псковских волонтеров-поисковиков начнут обучать специалисты федерального центра. Первый семинар состоится уже 9 июля. Соглашение о взаимодействии между центром и регионом заключили 13 февраля 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Волонтеры активно взаимодействуют с правоохранительными органами области и оказывают им помощь по проведении поисково-спасательных операций (например, они участвовали в поисковой операции по поиску 3-х летней Вари в мае этого года, пропавшей в поселке Кебь, Псковского района). Для того, чтобы волонтеры могли действовать профессионально, Национальным центром совместно с Российским университетом спецназа разработана программа специализированных обучающих курсов для волонтеров-поисковиков с различным уровнем подготовки. По данному курсу уже проходили крупные учения в Хабаровске для волонтеров из Дальневосточного Федерального Округа; в Красноярске для волонтеров из Сибирского Федерального Округа; в Москве для волонтеров из Центрального Федерального Округа и Поволжского Федерального Округа.

В 2021 году в Пскове тоже запланировано проведение крупных учений для волонтеров-поисковиков из Северо-Западного Федерального округа в рамках реализации проекта Учебный центр "Найти ребенка", который в июле 2020 г. стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Также, для повышения квалификации и ознакомления с поисковой деятельностью, Национальный центр регулярно проводит локальные обучения. В нынешней ситуации, учитывая эпидемиологическую обстановку, проходят онлайн-вебинары.

9 июля 2020 года руководитель Рязанского отделения Национального центра Алексей Шуйчиков проведёт вебинар для волонтеров-поисковиков, а также для волонтеров-новичков Псковского отделения Национального центра на тему «Поиск пропавших детей».

Опытный поисковик Национального центра расскажет,

какие данные необходимы для подачи заявления о пропаже, какие действия нужно принимать, если вы поняли, что ваш знакомый/родственник пропал, как должен быть организован поиск, как собирать команду и многое другое.

Записаться на вебинар можно по телефону +7 (903) 045-93-05 (Александр).