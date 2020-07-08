Спортсмены хотят вернуть в собственность гребную базу «Ника»

Спортивное сообщество будет бороться за то, чтобы вернуть гребную базу «Ника» в собственность органов исполнительной власти. Об этом сказал президент Федерации гребного спорта России, Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин в эфире ПАИ-live 8 июля.

«На данный момент будем пытаться однозначно приводить в порядок базу на той юридической основе, которая существует, но, безусловно, сегодня уже несколько разговоров об этом было и есть мысли, если опять же, мы найдем понимание у руководителей профсоюзов, мы все-таки будем работать над тем, чтобы объект передали в собственность органов исполнительной власти в сфере спорта, - заявил Свирин. - Какое-то время назад база была выведена из реестра объектов спорта, и надо теперь ее обратно туда вводить, чтобы проводить на ней всероссийские соревнования и получать поддержку всероссийской федерации и министерства спорта».

