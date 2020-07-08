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Общество

В Пскове не хватает оборудованных пляжей

8 июля 2020 года, 20:04

В Пскове не хватает трех-четырех оборудованных пляжей.  Такое мнение озвучил государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live 8 июля.

По словам инспектора, псковичи купаются в необорудованных местах и подвергают свою жизнь и здоровье опасности.

«Вот, например, купаются даже у Степановского лужка, хотя там сточная труба выходит, но это никого не останавливает. Вода в реке вообще не такая чистая, как хотелось бы, поэтому после купания надо обязательно принимать душ», - сказал Иван Старыш.

Помимо бравады относительно дальних заплывов бич псковских купальщиков - пьянство.

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