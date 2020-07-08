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Политика / Власть

Котов: Запрет на отчуждение территорий особенно актуален для Псковской области

8 июля 2020 года, 16:37

Запрет на отчуждение территорий и запрет на призыв к таким действиям особенно актуальны для Псковской области, заявил председатель Псковского областного Собрания, комментируя законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности, пишет Псковское агентство информации.

Котов: Запрет на отчуждение территорий особенно актуален для Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Для нас, естественно, это очень актуально, поскольку мы находимся на западных границах нашей страны и неоднократно слышали притязания наших уважаемых соседей на часть территории РФ и соответственно Псковской области. Естественно, это недопустимо», - подчеркнул председатель областного Собрания.

Александр Котов напомнил, что ранее в Конституцию РФ была внесена проправка о целостности границ. «В связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации существенно претерпит изменение вся система российского законодательства. Уже сейчас начинается работа по внесению изменений в федеральные законы на основании новой редакции Конституции, и таких изменений будет огромное количество», - подчеркнул он.

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