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Общество / Здоровье

28 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 7 июля

8 июля 2020 года, 16:19

28 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 7 июля. По данным на 8 июля, в регионе заболевание было подтверждено у 3 тыс. 139 человек. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в области.

Больше всего заражённых Пскове — 932 человека. Также в пятёрке лидеров по числу заболевших находятся Великие Луки (631), Псковский (260), Островский (230) и Великолукский (165) районы.

За сутки были выписаны 46 человек, всего выздоровевших в регионе 1 тыс. 306. Статистика по умершим за 7 июля не изменилась — коронавирус унёс 31 жизнь.

С начала пандемии в Псковской области провели 49 тыс. 950 исследований. 

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