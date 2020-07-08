У псковского омбудсмена могут появиться новые права

У уполномоченного по правам человека в Псковской области могут появится новые права. Инициатором изменений стал губернатор Михаил Ведерников, а поправки в закон «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» подготовил областной комитет юстиции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В частности, обмудсмена предлагается наделить полномочиями по обращению в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод гражданина, в том числе неограниченного круга лиц, а также правом обращения в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

Также правозащитнику планируют разрешить беспрепятственно посещать места заключений в случае проведение проверки по жалобе отбывающего наказания.

Кроме того, в документе уточняется понятие жалобы и сроки её рассмотрения: обращение должно быть направлено не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда стало известно о нарушении, чтобы принять жалобы к рассмотрению у омбудсмена есть 15 дней. Информацию о результатах проверки уполномоченный должен довести не позднее, чем через 10 дней после её окончания.

В случае принятия документа у омбудсмена появится обязанность информировать председателя облсолбрания о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая может привести к конфликту интересов.

Поводом для внесения изменений в региональное законодательство, в том числе, принятие федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».