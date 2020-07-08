Документы по созданию Псковской областной инфекционной больницы поступили в Собрание

Документы по созданию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная инфекционная больница» поступили в региональный парламент. Их внёс губернатор Михаил Ведерников для рассмотрения в первоочередном порядке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Согласовать создание нового учреждения депутатам предстоит на сессии 14 июля.

Строительство больницы ведётся по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал соответствующую просьбу губернатора. Областная инфекционная больница будет иметь два отделения — в Пскове и в Великих Луках.

Возведение здания в Пскове уже началось. Стройка идёт с участием Министерства обороны за счёт средств федерального бюджета. На объекте применяются технологии быстровозводимых зданий, поэтому ввод в эксплуатацию больницы запланирован уже на 15 сентября.