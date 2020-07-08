Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Документы по созданию Псковской областной инфекционной больницы поступили в Собрание

8 июля 2020 года, 15:11

Документы по созданию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная инфекционная больница» поступили в региональный парламент. Их внёс губернатор Михаил Ведерников для рассмотрения в первоочередном порядке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Документы по созданию Псковской областной инфекционной больницы поступили в Собрание

Фото Дарьи Хватковой

Согласовать создание нового учреждения депутатам предстоит на сессии 14 июля.

Строительство больницы ведётся по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал соответствующую просьбу губернатора. Областная инфекционная больница будет иметь два отделения — в Пскове и в Великих Луках.

Возведение здания в Пскове уже началось. Стройка идёт с участием Министерства обороны за счёт средств федерального бюджета. На объекте применяются технологии быстровозводимых зданий, поэтому ввод в эксплуатацию больницы запланирован уже на 15 сентября. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У псковского омбудсмена могут появиться новые права
Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности
После увольнения главврача в великолукскую больницу возвращаются медики
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове
Три псковские больницы с 13 июля вернутся к работе в обычном режиме
Ведерников: Вероятность второй волны коронавируса высока
Губернатор: Эпидемическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается
Президент Федерации гребного спорта осмотрел базу на реке Великой в Пскове
Как разводятся и делят имущество псковичи, узнали журналисты ПАИ

Комментарии

Авторизация
No comments
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ