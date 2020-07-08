Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности. «Празднование Дня семьи, любви и верности на государственном уровне свидетельствует об особом отношении общества к сохранению семейных устоев и традиционных ценностей», - подчеркнул он, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что понимание роли семьи, значимости института брака для воспитания детей и построения гармоничных взаимоотношений между мужчиной и женщиной является частью национальной культуры и самоидентичности.

«Крепкие, сплочённые, дружные семьи – это не только личное счастье миллионов людей, но и надежда государства, основа его процветания», - сказал спикер регионального парламента. Он пожелал псковичам здоровья, добра, семейного уюта и благополучия.