После увольнения главврача в великолукскую больницу возвращаются медики

В Великолукскую межрайонную больницу после увольнения главного врача Елены Никаноровой начали возвращать медицинские работники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 8 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона порекомендовал исполняющему обязанности главврача больницы Роману Керимову поговорить и с другими бывшими работниками медучреждения по поводу их возвращения.

Елена Никанорова была уволена по решению работодателя. Этому предшествовали многочисленные жалобы от работников больницы и пациентов, по которым была проведена служебная проверка.