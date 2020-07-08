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Общество / Здоровье

После увольнения главврача в великолукскую больницу возвращаются медики

8 июля 2020 года, 14:05

В Великолукскую межрайонную больницу после увольнения главного врача Елены Никаноровой начали возвращать медицинские работники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 8 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона порекомендовал исполняющему обязанности главврача больницы Роману Керимову поговорить и с другими бывшими работниками медучреждения по поводу их возвращения.

Елена Никанорова была уволена по решению работодателя. Этому предшествовали многочисленные жалобы от работников больницы и пациентов, по которым была проведена служебная проверка. 

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