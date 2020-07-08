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Общество / Здоровье

Три псковские больницы с 13 июля вернутся к работе в обычном режиме

8 июля 2020 года, 12:46

С 13 июля Псковский госпиталь для ветеранов воин, Островская межрайонная больница и Куньинское отделение Великолукской межрайонной больницы, где размещались больные коронавирусом, вернуться к работе в обычном режиме. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании губернатор Михаила Ведерникова с медиками 8 июля, передаёт «Псковская правда».

Три псковские больницы с 13 июля вернутся к работе в обычном режиме

Марина Гаращенко отметила, что госпитализация больных коронавирусом в эти три медучреждения уже прекращается. «До понедельника прошу провести подготовку площадей и зданий для работы в штатном режиме, работу по дезинфекции, в том числе, вентиляции, внимательно отнестись к проверке медицинского персонала», - сказала она. Председатель профильного комитета обратила особое внимание на соблюдение требований к дальнейшей работе: коек в палате должно быть не более двух, они должны быть расставлены с интервалом в полтора метра.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сейчас свободны порядка 70% COVID-коек. Сейчас общий фонд — 1 тыс. 248 инфекционных коек, к концу недели их количество будет сокращено до 952. «Еженедельно будем выводить в штатный режим работы и койки, и специалистов», - пообещал глава региона.

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