Ведерников: Вероятность второй волны коронавируса высока

«Мы должны готовиться к тому, что вероятность второй волны коронавируса высока», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 8 июля.

Глава региона подчеркнул, что некоторые жители области начинают легкомысленно относиться к действующим ограничительным мерам, считая, что вирус уже позади, а это не так. В частности, увеличивается количество людей в транспорте, в магазинах.

Михаил Ведерников выразил надежду, что в случае возникновения второй волны коронавируса, опыт врачей, вакцина и новая инфекционная больница позволят её легко перенести.