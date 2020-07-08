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Общество / Здоровье

Ведерников: Вероятность второй волны коронавируса высока

8 июля 2020 года, 12:14

«Мы должны готовиться к тому, что вероятность второй волны коронавируса высока», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 8 июля.

Ведерников: Вероятность второй волны коронавируса высока

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона подчеркнул, что некоторые жители области начинают легкомысленно относиться к действующим ограничительным мерам, считая, что вирус уже позади, а это не так. В частности, увеличивается количество людей в транспорте, в магазинах. 

Михаил Ведерников выразил надежду, что в случае возникновения второй волны коронавируса, опыт врачей, вакцина и новая инфекционная больница позволят её легко перенести.

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