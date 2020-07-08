Губернатор: Эпидемическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается

Эпидемическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 8 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Эпидемическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 8 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Глава региона отметил, что удалось оперативно локализовать и погасить практически все очаги коронавируса. Под наблюдением на данный момент остаются Моринский психоневрологический интернат в Дновском районе, Псковская психиатрическая больница и компания «Йура Корпорейшн РУС». «Серьёзных вспышек там не наблюдается», - констатировал губернатор. Он отметил, что в интернате и больнице уже несколько дней не выявляются новые случаи.
Михаил Ведерников подчеркнул, что по большинству показателей Псковская область соответствует второму этапу снятия ограничений.