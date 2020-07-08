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Спорт / Визит

Президент Федерации гребного спорта осмотрел базу на реке Великой в Пскове

8 июля 2020 года, 11:39

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин 8 июля посетил Псков, где осмотрел гребную базу на реке Великой, пишет Псковское агентство информации.

Президент Федерации гребного спорта осмотрел базу на реке Великой в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Свирина за визит. Он обратил внимание на то, что в Пскове в гребном спорте работает легендарный тренерский состав, а воспитанники показывают высокие результаты.

При этом глава региона отметил, что гребная база сейчас находится не в лучшем состоянии, там нужно отремонтировать внутренние помещения, докупить оборудование. Михаил Ведерников сообщил, что на средства Федерации гребного спорта базу отремонтируют, область берёт на себя покупку новых тренажёров.

«Мы всё понимаем, спасибо, что работаете над этим», - сказал Алексей Свирин. Он подчеркнул огромную историю псковского гребного спорта и заявил, что её нужно сохранить.

Также речь шла о развитии водного туризма. По мнению президента Федерации гребного спорта, Псковская область может достичь высоких результатов в этом направлении.

Михаил Ведерников отметил, что регион заинтересован в развитии туризма, концепцию этого направления проработают вместе с комитетом по культуре.

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