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Общество / Семья

Как разводятся и делят имущество псковичи, узнали журналисты ПАИ

8 июля 2020 года, 10:50

О разводах и брачных договорах рассказывает новая публикация на сайте Псковского агентства информации. Историями из своей практики поделилась специалист по семейному праву, руководитель Городского юридического бюро в Пскове Антонина Павлова.

Как разводятся и делят имущество псковичи, узнали журналисты ПАИ

Фото Дарьи Хватковой

Она настоятельно рекомендует псковичам в случае развода перед юристом посетить психолога, чтобы трезво воспринимать ситуацию. В противном же случае дело может доходить до раздела породистого кота, рыболовных сетей или одежды.

Есть случаи и когда мужчины стараются сэкономить на алиментах. По словам Антонины Павловой, однажды капитан дальнего плавания с зарплатой в валюте добыл документы о том, что работает простым курьером, чтобы как можно меньше платить на содержание своих же детей.

Не всегда мирно парам в разводе удаётся и составить график встреч с детьми.   

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