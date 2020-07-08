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Спорт / Арена

Севастьянов может покинуть пост президента псковской Федерации футбола

8 июля 2020 года, 09:17

 Алексей Севастьянов может покинуть пост президента Федерации футбола Псковской области. Об этом он сообщил в программе «Псковский говор» в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации.

Севастьянов может покинуть пост президента псковской Федерации футбола

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Оставить руководящую должность Алексею Севастьянову вероятно придётся в связи с банкротством. «После того, как Крым вернулся в Россию, мы для себя понимали все риски, связанные с сотрудничеством с американской компанией «Дженерал Моторс». Я выступал поручителем в ряде сделок и, разумеется, это имело и свои риски. Это и аукнулось спустя пять лет», - рассказал президент Федерации футбола.

По его словам, решение суда по банкротству будет получено в ближайшее время. «Я действительно не смогу занимать в течение пяти лет руководящие должности. Не смогу быть президентом федерации футбола - значит скоро будут выборы в организации. Не буду работать директором в «Раздолье», - пояснил Алексей Севастьянов.

При этом он заявил, что видит для себя впереди много возможностей. «Главное не деньги, главное, что вокруг есть друзья, семья и порядочные люди», - заключил гость эфира. 

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