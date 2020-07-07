План по обустройству переходов у школ и детсадов в Псковской области выполнен на 100%

В Псковской области на 100% выполнен план по обустройству безопасных пешеходных переходов у образовательных учреждений. Об этом доложил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему же сейчас выполняется нанесение дорожной разметки, устройство наружного освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в населенных пунктах Псковского, Печорского и Палкинского районов. Также в рамках нацпроекта проведут освещение на трех участках региональных дорог в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах.

В части ремонта дорог сейчас работы идут на 26 объектах, всего за этот год в порядок приведут 133 километра дорожной сети.

В ходе заседания обращалось внимание на задержку в выполнении дорожных работ в Печорах на улице Каштановой, где они затормозились из-за ремонта инженерных сетей. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил направить подрядную организацию на другой объект, чтобы не терять времени и не ставить под угрозу исполнение контракта в назначенные сроки.

Также заместитель главы региона взял на личный контроль ситуацию в Палкинском районе, где по одному из контрактов пришлось проводить повторный конкурс.

Василий Осипов призвал всех глав муниципалитетов следить не только за соблюдением сроков реализации нацпроекта, но и за кассовым исполнением контрактов, поскольку это один из показателей, по которому оценивается работа на федеральном уровне и принимаются решения о дополнительном финансировании.