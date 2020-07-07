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Общество / Дети

Оградить детей от кальянов предлагают в Псковской области

7 июля 2020 года, 21:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой о запрете на нахождение детей и подростков в помещениях, где предоставляются услуги с использованием кальянов. Законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» разработал и внёс в Псковское областное Собрание комитета по образованию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Запрет на курение кальянов с использованием табака в кафе, барах, объектах торговли и бытовых услуг действует и сейчас, но он не распространяется на нетабачные кальянные смеси, нет ограничений и по возрасту потребителей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что от сгорания фруктовых добавок в нетабачных смесях образуется даже большее количество смол и ацетальдегидов, чем в дыме от табака, а при попадании в лёгкие увлажнённый дым с токсинами провоцирует онкологические, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания. В организме детей и подростков содержащиеся в кальянном дыме токсины нарушают усвоение витаминов и могут затормозить рост ребенка, вызвать нарушение работы центральной нервной системы, обмена веществ,  общего физического и психологического развития.

По действующему областному закону ограничено присутствие несовершеннолетних в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, местах, предназначенных для реализации только алкогольной продукции или товаров сексуального характера. Этот перечень предлагается дополнить кальянными.

Также областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике подготовил законопроект, определяющий понятийный аппарат для правоприменения двух уже действующих региональных законов: «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области» и «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области». В этих документах предлагается формулировку «электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» заменить на «устройств, имитирующих курение табака, и смесей для устройств, имитирующих курение табака».

Кроме того, в документе даётся чёткое определение различным курительным устройствам, а также смесям и жидкостям для них.

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