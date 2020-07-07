Губернатор поручил помочь псковским семьям с оформлением заявок на гранты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил Управлению общественных проектов и молодежной политики администрации региона и проектному офису «Команды 2018» оказать содействие семьям в подготовке заявок для участия в федеральных грантах. Общаясь с участниками Первого регионального форума молодых семей 7 июля, губернатор обратил внимание, что все представленные в рамках мероприятия проекты имеют потенциал для получения федеральной грантовой поддержки, сообщили «Псковской правде» в пресс-сллужбе администрации области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что семья занимает особое место в системе ценностей россиян, а крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, вызывают искреннее восхищение и являются достойным примером для подражания.

Он напомнил, что в прошлом году Псковская область принимала 6-й Всероссийский форум молодых семей, который, подчеркнул губернатор, показал активность сколько активных семей в России готовы взаимодействовать, делиться практиками и идеями. В форуме участвовали представители 45 регионов, в том числе 58 псковских семей. 9 проектов из Псковской области тогда получили грантовую поддержку.

Михаил Ведерников поблагодарил участников регионального форума за активность и созидательную общественную работу. Он пожелал им удачи, счастья и благополучия и поздравил с наступающим праздником Семьи, любви и верности.

Форум проходил в онлайн-формате, в нём участвовали порядка 30 семей из Пскова, Великих Лук и 17 районов области.