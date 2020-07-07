На 14 июля назначена последняя перед каникулами сессия Псковского облсобрания

Последняя перед каникулами сессия Псковского областного Собрания назначена на 14 июля. Это будет 48-е заседание нынешнего созыва и пройдёт оно в формате видеоконференцсвязи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В повестку дня включены 29 вопросов. В частности, депутаты обсудят изменения в бюджет, поправки в Избирательный кодекс Псковской области о голосовании по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Кроме того, подготовлены поправки в закон об уполномоченном по правам человека, в закон об административных правонарушениях, в документ о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области. Также парламентариям предстоит обсудить несколько законодательных инициатив федерального уровня.

По регламенту Собрания, с 15 июля по 10 сентября — межсессионный период. Следующее заседание должно пройти не позднее 15 сентября, поскольку нужно утвердить в установленный федеральным законодательством срок величину прожиточного минимума для пенсионеров.

«На следующее заседание мы соберемся только в сентябре. Конечно, если не будет каких-то срочных задач, которые придётся оперативно решать и собираться во внеочередном порядке», - заявил спикер Собрания Александр Котов.