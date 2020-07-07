Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Областные соревнования разрешат псковским спортменам на втором этапе снятия ограничений

7 июля 2020 года, 16:15

На втором этапе снятия ограничительных мер, введённых в Псковской области в связи с распространением коронавируса, будут разрешены спортивные соревнования регионального уровня, сообщила и. о. председателя областного комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 7 июля. Она добавила, что соревнования всероссийского уровня будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений.

«Спортсмены соскучились без соревнований», - отметила Елена Чернышова. Она выразила надежду, что переговоры с главным санитарным врачом области Александром Нестеруком по вопросу послаблений для спортсменов будут успешными.

Пока же, напомнила гостья эфира, в залах спортом могут одновременно заниматься до 15 человек. «С опаской к этому подошли. Практически бесконтактные тренировки проводим», - отметила она и выразила надежду, что после 14 июля будут новые послабления в сфере спорта и станут возможны контактные тренировки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поручил помочь псковским семьям с оформлением заявок на гранты
На 14 июля назначена последняя перед каникулами сессия Псковского облсобрания
Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова
Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов
Металлическим прутом избил житель Красногородска прохожего в Пскове
Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию прошло с соблюдением всех мер безопасности
Реставрацию фресок в Мелетово профинансируют из внебюджетных источников
Квартира, в которой проживал умерший врач Анвар Сабиров, останется у его семьи
С пониманием отнестись к шуму от стройки инфекционной больницы попросил губернатор псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется
Спорт на карантине

Спорт
10 апреля 10:05

Спорт на карантине

Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции
Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Спорт
12 марта 17:28

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Как ему помогают ПП и ЗОЖ, сколько лет он не простужался, где спортсмен начинал тренировки в Пскове и чем приверженцы зимнего плавания отличаются от моржей