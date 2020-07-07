Областные соревнования разрешат псковским спортменам на втором этапе снятия ограничений

На втором этапе снятия ограничительных мер, введённых в Псковской области в связи с распространением коронавируса, будут разрешены спортивные соревнования регионального уровня, сообщила и. о. председателя областного комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 7 июля. Она добавила, что соревнования всероссийского уровня будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений.

«Спортсмены соскучились без соревнований», - отметила Елена Чернышова. Она выразила надежду, что переговоры с главным санитарным врачом области Александром Нестеруком по вопросу послаблений для спортсменов будут успешными.

Пока же, напомнила гостья эфира, в залах спортом могут одновременно заниматься до 15 человек. «С опаской к этому подошли. Практически бесконтактные тренировки проводим», - отметила она и выразила надежду, что после 14 июля будут новые послабления в сфере спорта и станут возможны контактные тренировки.