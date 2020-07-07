Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов

Псковскую область посетила съёмочная группа YouTube-канала «Рывкачи» и привезла подарки для тяжелоатлетов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игоря Цветкова.

Руководитель «Рывкачей» - серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Дмитрий Клоков. Вместе с другими участниками проекта он выезжает регионы, где проводит съёмки для YouTube-канала. Кроме того, Федерация силовых видов спорта, которую возглавляет Дмитрий Клоков, организует мастер-классы, передаёт детским секциям спортивный инвентарь для занятий тяжёлой атлетикой.

В Псковской области, как рассказал Игорь Цветков, «Рывкачи» побывали в Бежаницах у ветерана тяжелоатлетического движения Льва Никифорова, на втором этаже дома которого оборудован музей тяжёлой атлетики. Гости передали бежаницкому спортсмену подарки для его секции.

«Затем они побывали в гостях у нас, в Пскове, сходили на экскурсию, познакомились с нашими ребятами», - добавил Игорь Цветков. Ему «Рывкачи» тоже привезли спортивный инвентарь.

Из Пскова съёмочная группа отправилась в Санкт-Петербург. Планируется, что псковский выпуск появится на канале «Рывкачей» через два месяца.