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Спорт / Визит

Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов

7 июля 2020 года, 15:07

Псковскую область посетила съёмочная группа YouTube-канала «Рывкачи» и привезла подарки для тяжелоатлетов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игоря Цветкова.

Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов

Фото Дмитрия Клокова

Руководитель «Рывкачей» - серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Дмитрий Клоков. Вместе с другими участниками проекта он выезжает регионы, где проводит съёмки для YouTube-канала. Кроме того, Федерация силовых видов спорта, которую возглавляет Дмитрий Клоков, организует мастер-классы, передаёт детским секциям спортивный инвентарь для занятий тяжёлой атлетикой.

В Псковской области, как рассказал Игорь Цветков, «Рывкачи» побывали в Бежаницах у ветерана тяжелоатлетического движения Льва Никифорова, на втором этаже дома которого оборудован музей тяжёлой атлетики. Гости передали бежаницкому спортсмену подарки для его секции.

«Затем они побывали в гостях у нас, в Пскове, сходили на экскурсию, познакомились с нашими ребятами», - добавил Игорь Цветков. Ему «Рывкачи» тоже привезли спортивный инвентарь.

Из Пскова съёмочная группа отправилась в Санкт-Петербург. Планируется, что псковский выпуск появится на канале «Рывкачей» через два месяца.

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