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Происшествия / Преступление

Металлическим прутом избил житель Красногородска прохожего в Пскове

7 июля 2020 года, 14:28

В отношении 24-летнего жителя Красногородска возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины в Пскове. Дело заведено по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено вечером 29 июня на Октябрьском проспекте. Из хулиганских побуждений молодой человек достал из рюкзака металлический прут и избил им по голове и рукам случайного прохожего - 31-летнего псковича. Мужчину поместили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого в нападении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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