Реставрацию фресок в Мелетово профинансируют из внебюджетных источников

Реставрацию фресок XV века в храме Успения в селе Мелетово планируется профинансировать за счёт внебюджетных средств АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Реставрация самой церкви ведётся за счёт средств Министерства культуры, однако работа с фресками не входит в перечень планируемых работ. «Мы с владыкой Тихоном обязательно этот вопрос обсудим и постараемся эти работы профинансировать за счёт внебюджетных средств», - заявил губернатор.

В целом, по его словам, Псковской области нужны порядка 12 млрд рублей на решение вопросов по сохранению объектов культурного наследия. «Начало положено, старт взят достаточно хороший, можно рассчитывать, что богатейшее историко-культурное наследие после нас останется в гораздо лучшем состоянии, чем два-три десятилетия назад», - заключил губернатор.