Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Реставрацию фресок в Мелетово профинансируют из внебюджетных источников

7 июля 2020 года, 14:20

Реставрацию фресок XV века в храме Успения в селе Мелетово планируется профинансировать за счёт внебюджетных средств АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Реставрацию фресок в Мелетово профинансируют из внебюджетных источников

Реставрация самой церкви ведётся за счёт средств Министерства культуры, однако работа с фресками не входит в перечень планируемых работ. «Мы с владыкой Тихоном обязательно этот вопрос обсудим и постараемся эти работы профинансировать за счёт внебюджетных средств», - заявил губернатор.

В целом, по его словам, Псковской области нужны порядка 12 млрд рублей на решение вопросов по сохранению объектов культурного наследия. «Начало положено, старт взят достаточно хороший, можно рассчитывать, что богатейшее историко-культурное наследие после нас останется в гораздо лучшем состоянии, чем два-три десятилетия назад», - заключил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поручил помочь псковским семьям с оформлением заявок на гранты
На 14 июля назначена последняя перед каникулами сессия Псковского облсобрания
Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова
Областные соревнования разрешат псковским спортменам на втором этапе снятия ограничений
Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов
Металлическим прутом избил житель Красногородска прохожего в Пскове
Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию прошло с соблюдением всех мер безопасности
Квартира, в которой проживал умерший врач Анвар Сабиров, останется у его семьи
С пониманием отнестись к шуму от стройки инфекционной больницы попросил губернатор псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments
Шестьдесят лет спустя

Культура
23 июня 12:41

Шестьдесят лет спустя

Участник экспедиции по уточнению места Ледового побоища вернулся в Самолву и создал там музей
Трещина по коню

Культура
22 июня 15:46

Трещина по коню

Монументу «Ледовое побоище» на Соколихе требуется капитальный ремонт
Год без побоища

Культура
18 июня 10:10

Год без побоища

Как реконструкторы называют свой фестиваль и почему в полевом лагере дружины Невского под запретом мобильные телефоны