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Общество / Здоровье

За сутки коронавирусом заболели 27 псковичей, а выздоровели почти в два раза больше

7 июля 2020 года, 12:40

За сутки 6 июня в Псковской области число выздоровевших от коронавируса почти в два раза превысило количество заражённых. Как сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе, за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавируса, из больниц выписали ещё 56 пациентов.

На данный момент в Псковской области насчитывается 3 тыс. 111 заражённых коронавирусом, из них 1 тыс. 260 уже вылечились.

6 июля была подтверждена смерть ещё трёх человек. Таким образом, всего в регионе умер 31 заражённый.

Количество исследований достигло 49 тыс. 251.

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