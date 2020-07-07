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Культура / Событие

Губернатор передал псковскому симфоническому оркестру новые инструменты

7 июля 2020 года, 11:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал симфоническому оркестру Псковской областной филармонии новые инструменты, сообщает Псковское агентство информации.

Губернатор передал псковскому симфоническому оркестру новые инструменты

Фото Псковского агентства информации

«Как и обещали, передаём вам инструменты», – сказал глава региона на встрече с музыкантами 7 июля. По его словам, сейчас пришла первая партия инструментов, в конце августа ожидается вторая поставка. Сегодня оркестру передали контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры и микшерский пульт. 

Михаил Ведерников пообещал продолжить обновление материальной базы, чтобы «губернаторский оркестр звучал так, как он должен звучать». Он также поздравил коллектив с возобновлением репетиций.

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