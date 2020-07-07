Губернатор передал псковскому симфоническому оркестру новые инструменты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал симфоническому оркестру Псковской областной филармонии новые инструменты, сообщает Псковское агентство информации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал симфоническому оркестру Псковской областной филармонии новые инструменты, сообщает Псковское агентство информации.
«Как и обещали, передаём вам инструменты», – сказал глава региона на встрече с музыкантами 7 июля. По его словам, сейчас пришла первая партия инструментов, в конце августа ожидается вторая поставка. Сегодня оркестру передали контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры и микшерский пульт.
Михаил Ведерников пообещал продолжить обновление материальной базы, чтобы «губернаторский оркестр звучал так, как он должен звучать». Он также поздравил коллектив с возобновлением репетиций.