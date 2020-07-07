Губернатор передал псковскому симфоническому оркестру новые инструменты

«Как и обещали, передаём вам инструменты», – сказал глава региона на встрече с музыкантами 7 июля. По его словам, сейчас пришла первая партия инструментов, в конце августа ожидается вторая поставка. Сегодня оркестру передали контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры и микшерский пульт.

Михаил Ведерников пообещал продолжить обновление материальной базы, чтобы «губернаторский оркестр звучал так, как он должен звучать». Он также поздравил коллектив с возобновлением репетиций.